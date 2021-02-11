單計次季，集團淨虧損擴大至11.22億元，去年同期為5.71億元，每股基本虧損為2.91元，經調整淨虧損為8.58億元，去年同期為4.76億元，經調整每股虧損為2.23元。

次季淨營業額總額為44.95億元，勝市場預期，按年增加72%。其中移動遊戲營業額12.33億元，按年跌1.19%；增值服務營業額為16.35億元，按年增加98%；廣告營業額為10.49億元，按年增加201%；電商及其他營業額為5.78億元，按年增加195%。毛利潤為9.89億元，按年增加64%，主要是 由於淨營業額增加所致。期內，集團。研發開支為6.73億元，按年增加104%。

次季集團月均活躍用戶達2.37億戶，移動端月活用戶達2.21億戶，按年分別增38%及44%。日均活躍用戶達6270萬人，按年增加24%，平均每月付費用戶達2090萬人，按年增加62%。

展望今年第3季，集團料將淨營業額將達51億至52億元。

嗶哩嗶哩收報521元，跌2.34%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

中海油上半年多賺2.2倍 中期息增5成至0.3元

聯通中期多賺逾兩成 派息0.12元

聯通擬分拆智網科技於A股上市 2019年曾引一汽等戰投

中國商務部：1至7月新能源汽車銷量按年增2倍

商務部：今年外資准入負面清單相關工作正在推進

【有片：埋身擊】傳聯儲局退市 恒指或未跌至低位

東亞銀行：出售東亞人壽已獲批 涉約60員工轉往友邦

滬指埋單跌0.57% 創板指連升兩日 3300點得而復失

富瑞：中國今年出生人口數量可能跌至紀錄低點

SOHO中國上半年多賺67% 不派息

中糧包裝上半年盈利增四成 中期息派0.135元

飛鶴：未聞行業監管 料「三孩政策」有助銷售回升

受惠中港減值損失降 東亞銀行半年多賺74％中期息增逾倍

嘉里建設半年純利升2.5倍至37.7億元