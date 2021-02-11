嗶哩嗶哩半年虧損擴大至20.24億元人幣 料第3季淨營業額達51至52億
文章日期：2021年8月19日 17:26
嗶哩嗶哩（9626）公布中期業績，截至今年6月底止，股東淨虧損擴大至20.41億元人民幣（下同），較去年同期錄11.02億元，每股淨虧損5.47元，營業額83.96億元，按年升70.2%。
單計次季，集團淨虧損擴大至11.22億元，去年同期為5.71億元，每股基本虧損為2.91元，經調整淨虧損為8.58億元，去年同期為4.76億元，經調整每股虧損為2.23元。
次季淨營業額總額為44.95億元，勝市場預期，按年增加72%。其中移動遊戲營業額12.33億元，按年跌1.19%；增值服務營業額為16.35億元，按年增加98%；廣告營業額為10.49億元，按年增加201%；電商及其他營業額為5.78億元，按年增加195%。毛利潤為9.89億元，按年增加64%，主要是 由於淨營業額增加所致。期內，集團。研發開支為6.73億元，按年增加104%。
次季集團月均活躍用戶達2.37億戶，移動端月活用戶達2.21億戶，按年分別增38%及44%。日均活躍用戶達6270萬人，按年增加24%，平均每月付費用戶達2090萬人，按年增加62%。
展望今年第3季，集團料將淨營業額將達51億至52億元。
嗶哩嗶哩收報521元，跌2.34%。
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