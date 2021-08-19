遠洋集團中期純利跌17.4% 中期息按年跌17.9%
文章日期：2021年8月19日 17:45
內房股遠洋集團（3377）公布，中期純利跌17.4%至10.1億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.133元，中期派每股0.046元，按年跌17.9%。
集團上半年合約銷售額按年升25%至523.7億元，營業額按年升6%至205.13億元，毛利率22.5%，按年跌0.6個百分點。
集團上半年的營業額中，物業開發部分按年升5%至169.56億元，物管及相關業務升46%至11.78億元，其他房地產相關業務按年跌1%至21.76億元，物業投資按年跌1%至2.03億元。
期內，集團的融資成本由2020年中期5.14%下降至2021年中期5.04%。淨借貸比率升12個百分點至67%。集團截至6月底的土儲3796.1萬平方米，應佔權益土儲2120.4萬平方米。集團於上半年購入25幅土地及9個成熟項目，當中16個為住宅開發項目、17個物流項目及1個數據中心項目。
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