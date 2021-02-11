中銀航空租賃少賺21% 中期息0.1098美元
文章日期：2021年8月19日 17:05
中銀航空租賃（2588）公布中期業績，截至今年6月底止，稅後淨利潤錄2.54億美元（下同），按年下跌21.36%，每股收益0.37元，中期股息為每股0.1098元，按年持平。
期內，經營收入及其他收入總額增加7%至11.07億元。上半年，集團共交付34架飛機，其中6架由航空公司客戶於交付時購買。期內年共簽署26份租賃承諾，訂單簿中所有計劃於2023年前交付的飛 機均已確定航空公司客戶。集團共售出9架自有飛機及3架代管飛機，截至上半年，自有飛機利用率為99.6%。
中銀航空租賃收報60.6元，跌2.57%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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