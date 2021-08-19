奈雪的茶再爆食安問題 涉違規使用人工色素
文章日期：2021年8月19日 17:11
據央視旗下「央廣網」報道，廣洲市市場監管部門近日針對「網紅」飲品開展專項抽檢，共抽樣243批次，當中有4批次屬不合格產品，並同樣涉及人工食用色素「日落黃」，另亦在開封後的預包裝食品保存不當等問題；違規網紅店包括早前遭官媒揭發食安問題的「奈雪的茶」（2150）、「喜茶」及「溜六六」。
針對違規情況，監管當局已要求店舖立即整改，並在現場宣傳有關食品添加劑的知識，從健康角度建議市民適量飲用相關飲品。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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