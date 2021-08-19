中海油上半年多賺2.2倍 中期息增5成至0.3元
文章日期：2021年8月19日 17:05
中海油（0883）中期多賺近221%至333.3人民幣（下同），每股基本盈利為0.75元，派每股中期息0.3元，按年升50%。上半年油氣銷售收入為1006.3億元，按年升51.7%。
集團上半年油氣淨產量達2.781億桶油當量，按年增長7.9%。其中，國內淨產量達1.928億桶油當量，按年上升10.8%。
集團指，目前集團包括中國首個海上大型深水自營氣田陵水17-2氣田在內的六個新項目已安全投產，這將有力地推動公司油氣上產，其他在建的多個重點項目也在有序推進。
集團指，期內克服大宗商品價格上漲等因素，持續開展提質降本增效，桶油主要成本為28.98美元，桶油作業費為7.31美元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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