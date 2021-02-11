期內服務收入按年升7.5%至1486.74億元，銷售通信產品收入按年升28.5%至155億元。

聯通又公布，上月移動出賬用戶按月增加115.5萬戶至3.12億戶，較6月的72.9萬戶明顯加快。當中5G套餐用戶淨增774.2萬戶至1.21億戶，亦較6月的723.6萬戶為快。上月固網寬帶用戶淨增47.7萬戶至9060萬戶。

聯通績前收報4.45港元，無升跌。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

聯通擬分拆智網科技於A股上市 2019年曾引一汽等戰投

商務部：內地新能源汽車市場1至7月銷量同比增2倍至147.8萬輛

商務部：今年外資准入負面清單相關工作正在推進

【有片：埋身擊】傳聯儲局退市 恒指或未跌至低位

東亞銀行：出售東亞人壽已獲批 涉約60員工轉往友邦

滬指埋單跌0.57% 創板指連升兩日 3300點得而復失

富瑞：中國今年出生人口數量可能跌至紀錄低點

SOHO中國上半年多賺67% 不派息

中糧包裝上半年盈利增四成 中期息派0.135元

飛鶴：未聞行業監管 料「三孩政策」有助銷售回升

受惠中港減值損失降 東亞銀行半年多賺74％中期息增逾倍

嘉里建設半年純利升2.5倍至37.7億元

重磅科技股齊跌 恒指半日瀉441點 阿里巴巴挫近4%