聯通中期多賺逾兩成息0.12元 上月5G上客量加快至1.21億戶
文章日期：2021年8月19日 16:51
中國聯通（0762）公布中期多賺21.1%，純利達91.67億元（人民幣，下同），營業收入1641.74億元，按年升9.2%，好過市場預期。每股基本盈利0.3元，按年升20%。每股中期股息派0.12元，去年同期沒有派息。EBITDA按年升0.1%至494.9億元。
期內服務收入按年升7.5%至1486.74億元，銷售通信產品收入按年升28.5%至155億元。
聯通又公布，上月移動出賬用戶按月增加115.5萬戶至3.12億戶，較6月的72.9萬戶明顯加快。當中5G套餐用戶淨增774.2萬戶至1.21億戶，亦較6月的723.6萬戶為快。上月固網寬帶用戶淨增47.7萬戶至9060萬戶。
聯通績前收報4.45港元，無升跌。
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