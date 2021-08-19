中國商務部：1至7月新能源汽車銷量按年增2倍
文章日期：2021年8月19日 16:35
中國商務部發言人高峰表示，中國新能源汽車市場滲透率將進一步提高，銷量有望繼續保持增長態勢。他指，隨著中國經濟回復穩定，新能源汽車的使用條件與環境持續改善，中國新能源汽車市場潛力將持續釋放。
高峰續提供數據，今年1至7月，中國汽車生産企業新能源汽車銷量為147.8萬輛，同比增長2倍，超過去年全年136.7萬輛，創歷史新高。新能源汽車銷量佔生産企業新車銷量達一成，同比增6.1個百分點。今年上半年，新能源汽車個人購買的比例超過七成，市場内生動力進一步增強。
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