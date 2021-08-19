高峰續提供數據，今年1至7月，中國汽車生産企業新能源汽車銷量為147.8萬輛，同比增長2倍，超過去年全年136.7萬輛，創歷史新高。新能源汽車銷量佔生産企業新車銷量達一成，同比增6.1個百分點。今年上半年，新能源汽車個人購買的比例超過七成，市場内生動力進一步增強。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

商務部：今年外資准入負面清單相關工作正在推進

【有片：埋身擊】傳聯儲局退市 恒指或未跌至低位

東亞銀行：出售東亞人壽已獲批 涉約60員工轉往友邦

滬指埋單跌0.57% 創板指連升兩日 3300點得而復失

富瑞：中國今年出生人口數量可能跌至紀錄低點

SOHO中國上半年多賺67% 不派息

中糧包裝上半年盈利增四成 中期息派0.135元

飛鶴：未聞行業監管 料「三孩政策」有助銷售回升

受惠中港減值損失降 東亞銀行半年多賺74％中期息增逾倍

嘉里建設半年純利升2.5倍至37.7億元