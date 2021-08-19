聯通擬分拆智網科技於A股上市 2019年曾引一汽等戰投
文章日期：2021年8月19日 16:39
中聯通（0762）公布，建議分拆旗下聯通智網科技於A股獨立上市，集團指分拆智網科技後作為獨立上市公司，可强化其融資能力和運營靈活性，更好吸引人才和戰略夥伴，提升競爭力，加快業務發展和提升回報，更好釋放其價值。
同時聯通作為控股股東將得益於其價值提升和釋放，未來通過雙方戰略合作，强强聯合，優勢互補，促進雙方提速發展。
目前聯通持有智網科技的69.2%，屬於非全資附屬公司，公司專注於車聯網領域，業務包括智能連接、智能運營及智能應用。
智網科技於2019年完成混改，引入了包括一汽、東風資産管理、廣州盈越創業投資等在內的戰略投資者。根據智網科技未經上市審計的財務數據，其2020年全年營業收入約4.2 億元人民幣（下同），淨利潤約6,700萬元，截至2020年底總資產約12.1 億元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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