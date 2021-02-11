恒指跌550點 恒科指曾跌至新低 阿里瀉半成 中生製藥逆市高收
文章日期：2021年8月19日 16:29
中資科網股監管風波持續，恒指午後跌勢加劇，一度跌逾680點，低見25183點，創7月28日以來新低。港股收市跌550點或2.13%，報25316點，成交金額1648億元，較上日增加22.65%；國指跌234點或2.56%，報8916點。恒生科技指數曾創新低，低見6012點，收報6044點，跌2.93%。
阿里巴巴（9988）領跌，埋單挫5.54%，收報162.1元，拖低恒指133點；騰訊（0700）跌3.44%，收報421.2元；美團（3690）重挫，收跌7.15%，收報202.6元，為表現最差藍籌；小米（1810）跌2.44%，收報24元。
其餘科技股亦捱沽，網易（9999）曾創上市新低，低見124元，收報125.9元，跌2.7%；京東（9618）收報246.6元，跌2.68%；嗶哩嗶哩（9626）收報521元，跌2.34%。
藍籌普遍向下，中生製藥（1177）昨日發盈喜，股價逆市升2.48%，收報6.62元，是升幅最大的藍籌。
受「父子權鬥」事件影響的萬洲（0288），股價今日再度插水，收跌6.39%，收報5.57元。
多間企業於中午收市後公布業績。東亞銀行（0023）績後向好，收報12.74元，升1.59%。同於中午放榜的嘉里建設 （0683），收報25.6元，升6%。
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