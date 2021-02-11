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恒指跌550點 恒科指曾跌至新低 阿里瀉半成 中生製藥逆市高收

文章日期：2021年8月19日 16:29

中資科網股監管風波持續，恒指午後跌勢加劇，一度跌逾680點，低見25183點，創7月28日以來新低。港股收市跌550點或2.13%，報25316點，成交金額1648億元，較上日增加22.65%；國指跌234點或2.56%，報8916點。恒生科技指數曾創新低，低見6012點，收報6044點，跌2.93%。

阿里巴巴（9988）領跌，埋單挫5.54%，收報162.1元，拖低恒指133點；騰訊（0700）跌3.44%，收報421.2元；美團（3690）重挫，收跌7.15%，收報202.6元，為表現最差藍籌；小米（1810）跌2.44%，收報24元。

其餘科技股亦捱沽，網易（9999）曾創上市新低，低見124元，收報125.9元，跌2.7%；京東（9618）收報246.6元，跌2.68%；嗶哩嗶哩（9626）收報521元，跌2.34%。

藍籌普遍向下，中生製藥（1177）昨日發盈喜，股價逆市升2.48%，收報6.62元，是升幅最大的藍籌。

受「父子權鬥」事件影響的萬洲（0288），股價今日再度插水，收跌6.39%，收報5.57元。

多間企業於中午收市後公布業績。東亞銀行（0023）績後向好，收報12.74元，升1.59%。同於中午放榜的嘉里建設 （0683），收報25.6元，升6%。

 

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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