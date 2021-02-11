中資科網股監管風波持續，恒指午後跌勢加劇，一度跌逾680點，低見25183點，創7月28日以來新低。港股收市跌550點或2.13%，報25316點，成交金額1648億元，較上日增加22.65%；國指跌234點或2.56%，報8916點。恒生科技指數曾創新低，低見6012點，收報6044點，跌2.93%。