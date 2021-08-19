「放心，我覺得你係接我個位嘅最佳人選，呢幾個月我會俾多啲機會你，等上面班鬼知你做到嘢，到時我真係走，你實會有得上。」然而現在回想起來，卻明白到這樣的承諾一日未兌現，一日也不需要太認真。一個即將辭職高層的「拍心口」，其實一點意義也沒有。

Matthew和Marco是上司與下屬的關係，但兩人年紀卻相差不遠。40頭的Matthew幸運地見證過金融海嘯前的投行輝煌時代，儘管當時只是人工低微的小薯，但總算收過08年以前每年派幾十個月的花紅。30中的Marco卻是08年後才畢業入行，數十個月花紅的事跡從前輩口中聽來，總覺得像都市傳說，反而親眼所見、親耳所聞的，卻是被美化為「業務重組」、「人事調整」的「摺枱」、裁員。誠然，投行人工依然比大部分行業都高，但風光背後，也不見得是個前途及「錢」途無限的行業。

30多歲，理應是事業拼搏期，對Marco亦不例外。做了10年，好不容易由Analyst上到Associate，再升多一格成為VP，對事業有野心的志氣壯年，總會想像有沒有再晉一級的機會。為達目標，Marco凡事搏盡，工作態度及成果亦深得上司歡心；但再做得幾年，他開始發現到了樽頸，彷彿做得再努力，對P&L的貢獻再多，除了月月出糧外，也不見得有拿到額外回報的機會。望望身邊，不同枱也好像養著最少一兩個有一定經驗的30中低層；再望望Organization Chart，他似乎明白了一點點：就算多努力，如果上司不能再升，有他頂住，下面的一干人等，要升職又談何容易？

缺乏上流機會，幾乎是所有行業所面對的困境，也是50歲以上一輩從來不會明白的世代之爭。八九十年代的香港，是一個發展中的香港，經濟處於高增長期，當行業規模越來越大，增聘的人手亦越來越多，就算是庸才，只要肯做敢做，累積多幾年經驗，總有上位機會，看看閣下公司內那群等退休的「Old Seafood」，就會明白當年的上位是多麼容易。

當一個地方發展、發展、再發展，總會有盡頭，也就是現在的香港。想了又想，你想到本港現時有甚麼行業，仍然處於擴張周期？有，警察。就算沒有疫情，大部分行業在過去十多年，為了節省成本，人手只有減、鮮有加，多得科技進步，除了體力勞動型工作外，對人手需求越來越少，老闆更要求員工最好懂得多項技能，用「俾機會你做多啲、學多啲」的藉口，來掩飾「有人做埋又可請少個人」的盤算。當已上位的50+仍然盤踞著高層，40+也只能屈居於中層，30+做了十多年還是低層，20+呢？已經沒有了，因為行業萎縮到根本不會再請新血， 最多只是炒了個30+來請個人工更低的20+。整個向上的階梯，就像一部壞了的升降機，停在半空晃動，不上也不落。

「魚唔過塘唔肥，如果係叻仔，一早跳咗去其他公司升職啦！」Marco縱然感激上司Matthew的知遇之恩，但也不能將事業衝刺期，葬送於無止境的等待中，於是這幾年他試過找Headhunt，看看有沒有「跳槽」機會。工，是不斷有得見的；但回音呢？卻是一些很「行」的說法，例如「你好好，但現時真係冇Headcount」、「你都知經濟唔好，公司諗諗吓都係Freeze Headcount」。漸漸地，他發現其他投行內，一樣有很多像他等上位的30+低層。見工，只是其他行的中高層用作刺探行家軍情的遊戲，事實上從來都沒有Headcount出現過。然而，Marco只能繼續玩，起碼肯去見，也算有一絲希望；不見，只能原地踏步地虛耗光陰。

多得國安大法，香港終於由亂變治，也令更多有子女的中年中產，決定離開香港，遠走他鄉尋找自己生命的長治久安。未有足夠財力離開的30+低層，亦視之為職場的轉捩點 ------ 若果有高層走，中層能夠再上，低層豈非得到升遷機會？就算高層不走，中層肯走，低層也有機會受惠。當Matthew說要走時，Marco的心情是矛盾的，三分難過來自要與效力10年的上司說再見，七分雀躍卻來自上司應承會提攜升遷。疫情下跑數比往年難，但卻阻不了Marco展現拼勁。Matthew也確實兌現承諾，在走前半年逐步退居幕後，例如向老外上司匯報業務，又或跨部門的會議，都派出Marco頂替自己出席，營造出一副他就是我的接班人的形象。

終於到了7月底，也就是Matthew的Last Week。Marco一直等待著皇榜公布，但卻遲遲未見任何發落，心裡不免忐忑。「入房傾幾句。」Matthew短短五隻字，Marco突然閃過半分不詳預感，升與不升，只是簡單一個答案，要入房詳談，代表事有蹺蹊，不是三言兩語能說清楚。

「長話短說，上面話，今年唔會有任何Promotion。」晴天霹靂？不，Marco心裡十分平靜，是一種哀莫大於心死的平靜。「咁邊個會坐你個位？出面請咗人空降？」就算多失望，也想知道死因。「無，無請人，你依然係我嘅Replacement，做嘢上無嘢需要變。」不變？Workload變、工時變，唯獨人工及職位不變？「老闆嘅意思係，我移民之後，我個位會無咗，唔會再有呢一層，你有咩直接Report俾佢就得。」即是有高層有低層，沒有中層？「再講白啲，對佢嚟講，既然你已經做緊我原本嘅嘢，無論升定唔升，工作已經有人接手，佢覺得無升任何人嘅需要。」公平嗎？「呢幾年大部分枱嘅P&L，賺嘅錢已經比07、08年多，但派嘅B仔同當年相差極遠，邊有得講公唔公平？」

一條向上的階梯，以為只要排隊的人走了，總有逐步爬上去的機會；但誰會想到，當中間等上頂樓的人走了，卻連中間一截的梯級也拆走了，站在3樓的，永遠只能留在3樓，5樓依然遙不可及。企業諗縮數，儘管移民帶走了一群落手落腳做實務的中層，但不代表會增加上流的機會，具經驗及能力晉身中層的一群淪落人，或許只能繼續廁身於低層之中。

羅仕揚