東亞銀行：出售東亞人壽已獲批 涉約60員工轉往友邦
文章日期：2021年8月19日 15:18
東亞銀行 （0023）聯席行政總裁李民橋表示，向友邦出售東亞人壽已獲得監管批准，料短期內完成，早前該行公告會將部分收益回饋股東，董事會會在出售完成後作決定，之後再宣布如何分派，而所出售的東亞人壽，涉及員工50至60人，會轉往友邦工作。
李民橋又指，今年上半年淨息差按半年計已平穩下來，港區更錄得輕微進步，相信該行下半年淨息差慢慢在一個較低水平穩定下來。利息收入方面，該行下半年會爭取業務量增加，該行的中國、香港的企業客戶正就疫情復蘇作計劃，於今年次季的貸款需求情況已開始浮現。非利息收入方面，該行會在零售客戶及私人銀行客戶的財富管理策略下工夫，盡量利用數碼渠道降低成本。跨境理財通方面，該行冀增300名全線員工，以數碼渠道服務理財通及以外範疇的生意。
另一聯席行政總裁李民斌表示，由於上半年有客戶開始見貸款需求，相信下半年該行的淨利息收入會有少許增長。他形容，上半年對比去年下半年，港區淨息差已告穩定，但國內淨息差仍有壓力，主要是該行在組合方面，多做了企業生意而少做了零售生意，但認為下半年淨息差應會持平。
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