李民橋又指，今年上半年淨息差按半年計已平穩下來，港區更錄得輕微進步，相信該行下半年淨息差慢慢在一個較低水平穩定下來。利息收入方面，該行下半年會爭取業務量增加，該行的中國、香港的企業客戶正就疫情復蘇作計劃，於今年次季的貸款需求情況已開始浮現。非利息收入方面，該行會在零售客戶及私人銀行客戶的財富管理策略下工夫，盡量利用數碼渠道降低成本。跨境理財通方面，該行冀增300名全線員工，以數碼渠道服務理財通及以外範疇的生意。

另一聯席行政總裁李民斌表示，由於上半年有客戶開始見貸款需求，相信下半年該行的淨利息收入會有少許增長。他形容，上半年對比去年下半年，港區淨息差已告穩定，但國內淨息差仍有壓力，主要是該行在組合方面，多做了企業生意而少做了零售生意，但認為下半年淨息差應會持平。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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