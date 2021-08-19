騰訊（0700）績後高開報448元，但已接近今早最高位，之後隨大市回順，中午跌1%。交通部限制網約車分成比例，美團（3690）大跌5%。

資金回流硬科技，汽車股及半導體股逆市向好，升幅介乎1%至2%。醫藥股個別反彈，藥明（2269）、康成化龍（3759）均逆市升2%至3%

另一強勢板塊是SaaS，幾隻股份升幅介乎%至%。金蝶（0268）昨日公布中期業績，雖然繼續錄得虧損，但轉型之路頗為成功。集團雲業務實現收入同比增長55.1%，收入佔比約66.1%。金蝶雲訂閲服務年經常性收入(ARR)約為12.7億元，同比增長71.5%。

SaaS股份估值高，主因是客戶忠誠度極高，又提供經常性收入，每年持續增長的可能性很大。當盈利可預測性高，年複合增長達20%至30%時，市銷率達10倍至20倍亦屬合理。雖然SaaS板塊受到重挫，但金蝶繼續證明轉型成功，料股價中長線仍有買盤支持。

張兆聰

明報首席評論員