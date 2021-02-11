知情人士指，SEC不少問題都集中在可變利益實體(VIE)上。SEC官員已要求這些公司量化母公司與其他實體之間的轉移及分紅，以及它們各自的結餘及任何稅務影響。有知情人士指，該機構嶺要求公司就中國的政治和監管風險做出更多披露。新申請上市公司要回答的問題可能最多會比本月前多出20條。SEC未就報道作出回應。

此前，美國證券交易委員會主席Gary Gensler就投資中國公司的風險發出警告。他指，美國投資者對一些在美國股票交易所上市的中國公司有很多地方並不了解，他已要求暫停審批中國公司使用空殼公司進行的IPO的申請，並希望投資者能獲得更多訊息。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

富瑞：中國今年出生人口數量可能跌至紀錄低點

SOHO中國上半年多賺67% 不派息

中糧包裝上半年盈利增四成 中期息派0.135元

飛鶴：未聞行業監管 料「三孩政策」有助銷售回升

受惠中港減值損失降 東亞銀行半年多賺74％中期息增逾倍

嘉里建設半年純利升2.5倍至37.7億元

重磅科技股齊跌 恒指半日瀉441點 阿里巴巴挫近4%

優趣匯上半年扭虧賺3482萬人幣 不派中期息

保誠保險傳出裁員200人 今批多屬後勤為主