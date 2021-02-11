美國SEC據報對申請IPO的中概股提出更多問題
文章日期：2021年8月19日 12:58
《彭博》引述知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）已要求申請在美國上市的中國公司就離岸架構等問題給出更加詳細的答案。
知情人士指，SEC不少問題都集中在可變利益實體(VIE)上。SEC官員已要求這些公司量化母公司與其他實體之間的轉移及分紅，以及它們各自的結餘及任何稅務影響。有知情人士指，該機構嶺要求公司就中國的政治和監管風險做出更多披露。新申請上市公司要回答的問題可能最多會比本月前多出20條。SEC未就報道作出回應。
此前，美國證券交易委員會主席Gary Gensler就投資中國公司的風險發出警告。他指，美國投資者對一些在美國股票交易所上市的中國公司有很多地方並不了解，他已要求暫停審批中國公司使用空殼公司進行的IPO的申請，並希望投資者能獲得更多訊息。
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