富瑞報告提到，對地方政府數據進行的分析顯示，上半年中國部分地區的新生嬰兒數量可能按年下降了17％，若將相關降幅擴展至全國，意味著存今年新生兒數量可能降至1000萬以下的風險。

富瑞分析師提醒，近期對教育和視頻遊戲等行業的監管整頓中，中國政府正在努力讓生活成本降低、壓力更小，料以上措施不會是暫時性，投資者應保持謹慎。

中國政府實行「三孩政策」，並承諾加大對家庭的支持，包括降低養育成本等。不過，繼去年出生人口降至1200萬後，國家衛生健康委副主任于學軍上月表示，今年新生兒數量可能會繼續下降。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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