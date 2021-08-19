富瑞：中國今年出生人口數量可能跌至紀錄低點
文章日期：2021年8月19日 12:47
富瑞集團（Jefferies Financial Group Inc）表示，今年中國出生人口數量可能降到至少1950年以來最低水平。該行指，這是中國政府整頓教育等行業以期降低成本並促進家庭人口增加的原因之一。
富瑞報告提到，對地方政府數據進行的分析顯示，上半年中國部分地區的新生嬰兒數量可能按年下降了17％，若將相關降幅擴展至全國，意味著存今年新生兒數量可能降至1000萬以下的風險。
富瑞分析師提醒，近期對教育和視頻遊戲等行業的監管整頓中，中國政府正在努力讓生活成本降低、壓力更小，料以上措施不會是暫時性，投資者應保持謹慎。
中國政府實行「三孩政策」，並承諾加大對家庭的支持，包括降低養育成本等。不過，繼去年出生人口降至1200萬後，國家衛生健康委副主任于學軍上月表示，今年新生兒數量可能會繼續下降。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道