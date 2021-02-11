SOHO中國上半年多賺67% 不派息
文章日期：2021年8月19日 12:36
SOHO中國（0410）公布中期業績，截至今年上半年，集團股東應佔利潤錄3.4億元人民幣(下同)，按年增長67%，每股盈利0.07元，不派中期息。
期內集團租金收入錄8.05億元，按年增加3%，本期間公司決定不銷售物業，沒有物業銷售收入。隨著中國疫情得到有效控制、經 濟逐步企穩復蘇，截至今年上半年，集團運營穩定的投資物業平均出租率已恢復至約90%，最新竣工交付的麗澤SOHO的出租率已達到約74%。
SOHO中國收報3.25元，跌1.52%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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