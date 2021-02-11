中糧包裝上半年盈利增四成 中期息派0.135元
文章日期：2021年8月19日 12:32
中糧包裝（0906）公布，截至今年6月底止中期收入46.78億元人民幣（下同），按年升38.5%，淨利潤升40.8%至2.58億元，每股盈利0.224元，派中期息0.135港元。
期內稅息折舊及攤銷前盈利錄5.64億元，按年增19.3%。
中糧包裝表示，上半年原材料價格明顯上漲，鋁材價格大幅上漲，集團鋁製包裝銷售收入21.41億元，較2020年同期增長約44.8%，佔整體銷售約45.8。2021上半年鋁製包裝業務毛利率約為15.6%，按年跌1.2個百分點。
中糧包裝半日跌0.23%，中午收報4.34元。
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