期內稅息折舊及攤銷前盈利錄5.64億元，按年增19.3%。

中糧包裝表示，上半年原材料價格明顯上漲，鋁材價格大幅上漲，集團鋁製包裝銷售收入21.41億元，較2020年同期增長約44.8%，佔整體銷售約45.8。2021上半年鋁製包裝業務毛利率約為15.6%，按年跌1.2個百分點。

中糧包裝半日跌0.23%，中午收報4.34元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

飛鶴：未聞行業監管 料「三孩政策」有助銷售回升

受惠中港減值損失降 東亞銀行半年多賺74％中期息增逾倍

嘉里建設半年純利升2.5倍至37.7億元

重磅科技股齊跌 恒指半日瀉441點 阿里巴巴挫近4%

優趣匯上半年扭虧賺3482萬人幣 不派中期息

保誠保險傳出裁員200人 今批多屬後勤為主

滬指獨憔悴 半日跌0.71%

港股曾瀉518點 美團一度重挫7%

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR終止2連升

新東方：北京「雙減」措施對學科類校外培訓業務有重大影響

人工智能公司依圖據報考慮在港IPO 尋求40億美元估值