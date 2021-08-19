上半年淨利息收入跌9.7%，至55.23億元，淨息差由1.59%收窄至1.38%。

期內香港業務的除稅前溢利按年增長40.6%至19.88億元，東亞中國業務扭虧，錄得淨溢利2.79億元，對比去年同期淨虧損4.68億元。

於2021年6月30日，一級資本比率及普通股權一級資本比率分別為19.8%及16.9%。

東亞中午收報12.48元，跌0.5%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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