受惠中港減值損失降 東亞銀行半年多賺74％中期息增逾倍
文章日期：2021年8月19日 12:15
東亞銀行（0023）公布，截至今年6月底止中期盈利錄26.71億元，按年增長74.3%，達要受惠內地及香港的減值損失大幅減少；每股盈利0.78元，派中期息每股0.35元，較去年多1.2倍。
上半年淨利息收入跌9.7%，至55.23億元，淨息差由1.59%收窄至1.38%。
期內香港業務的除稅前溢利按年增長40.6%至19.88億元，東亞中國業務扭虧，錄得淨溢利2.79億元，對比去年同期淨虧損4.68億元。
於2021年6月30日，一級資本比率及普通股權一級資本比率分別為19.8%及16.9%。
東亞中午收報12.48元，跌0.5%。
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