飛鶴：未聞行業監管 料「三孩政策」有助銷售回升
文章日期：2021年8月19日 12:22
奶粉股中國飛鶴（6186）董事長冷友斌早前於一論壇中提到接種新冠肺炎疫苗，令很多計劃生育的夫婦在半年內不能懷孕，並預計未來1至2年奶粉銷量將出現「斷崖式下跌」。集團總裁蔡方良今日於中期業績發布會，指經過市場研究、醫院資料等多項數據顯示，疫苗接種對生育未見有影響，相信隨着國家推行「三孩政策」，帶動出生率上升，集團銷售額亦會穩步回揚；在加強線下活動推廣費用和新產品下，相信淨利潤率有望維持30%水平。
對於有官媒指，當局需加強母乳代用品營銷行為的規範，蔡方良強調「流言只是流言」，目前未見行業監管有變化。
他續指，行業價格戰一直存在，但集團「只走質素之路」，不會參與其中，未來產品亦會保持穩定價格。
記者：周綺琪
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