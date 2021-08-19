期內，集團在香港及內地共錄得合約銷售81.9億元，佔本年全年銷售目標61%。其中香港達成合約銷售20.2億元，佔香港全年銷售目標之36%；內地則錄61.7億元，佔內地全年銷售目標的78%。

集團的投資物業組合估值（以公允價值計算）錄得14.1億港元之公允價值增幅，去年同期則減少0.32億元。集團表示，由於內地市況轉好上海和深圳等主要城市的資產出租率和單位租金均見改善帶動估值增加。香港的貨倉則較去年同期錄得溫和增長。

集團的香港物業部錄得收入26.6億港元，較去年大增72.7%，毛利則按年增半成至12.9億元。主要收入為集團落成住宅物業皓畋、滿名山及緹山之確認銷售。集團中將於第三季推出的LA MARINA揚海，第四季推售的筆架山龍駒道3號項目，為海景府邸緹山的第二期。