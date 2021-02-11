重磅科技股齊跌 恒指半日瀉441點 阿里巴巴挫近4%
文章日期：2021年8月19日 12:03
多隻重磅科技股向下，恒指半日低收，最多跌518點，低見25348點，收市跌441點或1.71%，報25425點，成交金額822億元；國指失守9000點，跌165點或1.81%，報8984點。恒生科技指數收報6141點，跌1.37%。
阿里巴巴（9988）累市，跌3.85%，收報165元，拖低恒指92點。中國擬規範直播電商並維護網約車駕駛員權益，美團（3690）收報206.8元，跌5.22%；騰訊（0700）績後向下，收報432元，跌0.96%；小米（1810）收報24.1元，跌2.03%。
其餘科技股普遍下跌，快手（1024）一度創上市新低，低見67.5元，收報69元，跌2.47%；網易（9999）收報127.6元，跌1.39%；嗶哩嗶哩（9626）收報519元，跌2.72%。
中生製藥（1177）發盈喜，今早表現強勢，逆市升2.94%，收報6.65元，是升幅最大的藍籌；中石油（0857）表現最曳，跌5.56%，收報3.06元，是半日跌幅最大的藍籌。
金礦股受壓，紫金礦業（2899）收報10.38元，跌7.82%；招金礦業（1818）見52周低，低見6.35元，收報6.36元，跌3.64%；山東黃金（1787）收報12.92元，跌2.56%。
新東方（9901）半日高開低收，收報14元，跌2.91%；新東方在綫（1797）收報4.15元，跌2.12%。公司表示，已停止在北京周末、國家法定節假日提供學科類校外培訓課程。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
受累監管風波 中銀降騰訊明年盈利預測 下調其目標價11%至610元