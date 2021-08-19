上半年毛利率為32.2%，按年增加0.4個百分點，營業利潤率為4.5%。公司表示，期內重點加大在抖音、拼多多等新管道、新業態的投入，於今年年6月單月，在抖音和拼多多店舖的商品交易總額就超過800萬元，按年升6.8倍。

展望下半年，公司將繼續深耕日本品牌，拓展更多的優質、有趣商品，鞏固公司在 日本品牌快速消費品電子商務解決方案市場的領先地位；同時繼續加大抖音、快手等短視頻電商及社交電商管道的投入，努力使之成為新的增長點；以及持續物色大數據分析等有助於加強公司服務功能的投資機會。

優趣匯中午收報5.45元，跌2.3%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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