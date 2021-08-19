優趣匯上半年扭虧賺3482萬人幣 不派中期息
文章日期：2021年8月19日 12:03
半新股優趣匯（2177）公布，截至今年6月底止半年收入增長17.4%至14.81億元人民幣（下同），中期盈利3482.6萬元，對比去年同期虧損4006萬元，每股盈利0.26元，不派中期息。
上半年毛利率為32.2%，按年增加0.4個百分點，營業利潤率為4.5%。公司表示，期內重點加大在抖音、拼多多等新管道、新業態的投入，於今年年6月單月，在抖音和拼多多店舖的商品交易總額就超過800萬元，按年升6.8倍。
展望下半年，公司將繼續深耕日本品牌，拓展更多的優質、有趣商品，鞏固公司在 日本品牌快速消費品電子商務解決方案市場的領先地位；同時繼續加大抖音、快手等短視頻電商及社交電商管道的投入，努力使之成為新的增長點；以及持續物色大數據分析等有助於加強公司服務功能的投資機會。
優趣匯中午收報5.45元，跌2.3%。
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