雖然在業績會上，保誠亞洲區執行總監黎康忠表示，香港本土業務表現穩健，新業務利潤錄得雙位數增長，將年度保費等值銷售額的跌幅抵銷有餘，反映集團轉向健康及保障產品。唯保誠業績上半年盈轉虧，整體年度保費等值銷售額減少35%，但新業務利潤僅減少13%。新業務利潤的變動反映年度保費等值銷售額減少的影響，被有利的產品組合淨值部分抵銷。

同時，內地部份省市疫情最近反彈，黎康忠稱難以預測疫情發展，但強調今、明兩年的疫苗接種計劃將推動經濟逐步恢復至較為正常的模式，唯接種進度及成效可能存在顯著差異，短期內對經濟前景以至業務表現帶來一定不確定性。同時預期中港至少今年餘下時間仍不能通關。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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