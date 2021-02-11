保誠保險傳出裁員200人 今批多屬後勤為主
文章日期：2021年8月19日 11:43
針對疫情致令中港一直未恢復通關，主力以內地客為銷售對象的保誠，在面向中國內地客戶的跨境銷售繼續受到嚴重限制。生意大受影響下，今日突然傳出裁員200人，本報正向保誠查詢。
雖然在業績會上，保誠亞洲區執行總監黎康忠表示，香港本土業務表現穩健，新業務利潤錄得雙位數增長，將年度保費等值銷售額的跌幅抵銷有餘，反映集團轉向健康及保障產品。唯保誠業績上半年盈轉虧，整體年度保費等值銷售額減少35%，但新業務利潤僅減少13%。新業務利潤的變動反映年度保費等值銷售額減少的影響，被有利的產品組合淨值部分抵銷。
同時，內地部份省市疫情最近反彈，黎康忠稱難以預測疫情發展，但強調今、明兩年的疫苗接種計劃將推動經濟逐步恢復至較為正常的模式，唯接種進度及成效可能存在顯著差異，短期內對經濟前景以至業務表現帶來一定不確定性。同時預期中港至少今年餘下時間仍不能通關。
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日期：2021年8月24日 (星期二)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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