港股曾瀉518點 美團一度重挫7%
文章日期：2021年8月19日 11:24
多隻重磅科技股向下，港股半日跌幅擴大，最多瀉518點或逾2%，低見25348點，最新報25439點，仍跌427點或1.65%。
中國擬規範直播電商並維護網約車駕駛員權益，美團（3690）沽壓沉重，曾跌逾7%，低見202.4元，現報203.8元，跌6.6%，拖累大市跌逾90點。其次為阿里巴巴（9988），跌3.73%，報165.2元，邁向七連跌。騰訊（0700）亦倒跌，現報431.2元，跌1.15%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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