新東方：北京「雙減」措施對學科類校外培訓業務有重大影響
文章日期：2021年8月19日 11:10
就8月14日北京發布「北京市關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的措施」(「雙減」政策)，以及於8月18日印發措施全文，新東方在綫（1979）及新東方（9901）發公告，預計遵守該等措施將對現有學科類校外培訓業務產生重大影響，但不會對其他業務（包括大學教育及海外備考服務）產生重大影響。
為遵守北京措施，公司已停止在北京周末、國家法定節假日及當前學校放假期間提供學科類校外培訓課程。該等時間段內學科類校外培訓課程的收入佔公司學科類校外培訓業務收入的大部分。
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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