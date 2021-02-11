港元拆息普遍向下 一個月HIBOR終止2連升
文章日期：2021年8月19日 11:18
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，按日跌0.34點子至0.07464%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.2點子至0.04714%；1星期HIBOR跌0.27點子至0.05214%；2星期HIBOR跌0.18點子至0.05875%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.03點子至0.14393%；6個月期HIBOR升0.04點子至0.25405%；12個月期HIBOR升0.2點子至0.35442%。
港元現報7.7911元，貶值32點子。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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