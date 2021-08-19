於訂立上述協議前，Top Nova向前海健康借入貸款3000萬元人民幣（相當於約3614.5萬港元）。

前海健康表示，根據上市規則第14章，出售Top Nova的交易構成公司之主要交易，而公司未能就出售 事項之詳情作出申報、公告及發佈通函並尋求股東批准，違反上市規則。

董事解釋，不合規乃由於主席兼執行董事黃冠超的無心之失，未能及時於相關時間通知公司訂立該協議。前海健康並無獲通知於今年1月訂立該協議，故董事會於今年8月收到交易代價部分付款後方知悉不合規。因此，不合規乃屬無心之失及並非故意。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

騰訊投500億元人民幣響應對中國共同富裕政策

快手邁向七連跌 再失70元大關 創上市新低

兆科眼科料明年推兩款青光眼用藥 料臨床研發費增

滬深三大指數個別走 人行零投放零回籠

恒指低開79點 騰訊績後升2.7% 萬洲挫3%藍籌最弱

受累監管風波 中銀降騰訊明年盈利預測 下調其目標價11%至610元

美運輸部：將限制部分中國往美國航班載客量

港股ADR跌113點 東亞銀行、中聯通、中海油今放榜

IMF限制阿富汗取用資金 塔利班失去關鍵資源

美聯儲會議紀錄暗示年內「收水」 道指跌382點