售子公司事前無公布違上市規則 前海健康：主席無心之失
文章日期：2021年8月19日 10:52
前海健康（00911）公布，旗下QHH Limited於今年1月6日，與獨立第三方南樑（深圳）農業科技實業訂立協議，出售Top Nova Limited全部已發行股本，代價為約1.33億港元。該公司、前海健康投資及浙江匯尊不再為前海健康的附屬，其財務報表不再於集公司的財務報表綜合入賬。
於訂立上述協議前，Top Nova向前海健康借入貸款3000萬元人民幣（相當於約3614.5萬港元）。
前海健康表示，根據上市規則第14章，出售Top Nova的交易構成公司之主要交易，而公司未能就出售 事項之詳情作出申報、公告及發佈通函並尋求股東批准，違反上市規則。
董事解釋，不合規乃由於主席兼執行董事黃冠超的無心之失，未能及時於相關時間通知公司訂立該協議。前海健康並無獲通知於今年1月訂立該協議，故董事會於今年8月收到交易代價部分付款後方知悉不合規。因此，不合規乃屬無心之失及並非故意。
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