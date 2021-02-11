騰訊投500億元人民幣響應對中國共同富裕政策
文章日期：2021年8月19日 10:32
騰訊 （0700） 昨晚公布，將投入500億元人民幣啟動「共同富裕專項計劃」，響應對最近國家的戰略政策，由中央財經委員會會議提議的分階段促進共同富裕。
騰訊於微信公眾號表示，集團是繼投入500億元人民幣至「可持續社會價值創新」計劃後，再增加500億元資金投入，四個月內合共投入1000億元。騰訊稱，兩筆資金為「一個著眼未來，一個立足當下。」
騰訊表示會結合自身的數字和科技能力，帶動低收入增收、幫助醫療救助完善、促進鄉村經濟增效、資助普惠教育共享等實踐帶後富、幫後富的領域，並提供持續支持。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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