快手邁向七連跌 再失70元大關 創上市新低
文章日期：2021年8月19日 10:28
快手（1024）邁向七連跌，今早繼續向下，最多跌4.59%，失守70元水平，低見67.5元，創上市新低，現時仍未能重上70元大關，報67.85元，跌4.09%。
阿里巴巴（9988）同樣邁向七連跌，最多跌3.85%，低見165元，創上市新低，最新報165.7元，跌3.44%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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