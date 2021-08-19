馮新彥又指出，集團亦有計劃將產能擴大，當中多劑量的產品產能可以由250萬件，提高至700萬件；單一劑量的產品可大升10倍至7000萬件。單是上半年用於擴充產能的資本開支，約為2500萬元人民幣。她估計，若然集團不額外引入新的藥品研發，連同B輪融資及上市集資所得，料手上約3.6億美元資金，大部分均未有動用，因此估計最少足夠未來兩、三年發展所需，因此這兩年未致有融資需要。將來是否尋求再融資，則視乎機遇及市場情況而定。

李小羿補充，隨著集團的產品邁向商業化，他們擬多管齊下開發銷售渠道，不限於內地的公立醫院，亦會和私立醫院建立緊密的關係，甚至開發電商渠道。現階段他難以說明將來產品在不同銷售渠道的分布情況。在產品研發上，他們在開發治療青光眼用的仿製藥貝美前列素，將不添加防腐劑；治療青光眼的仿製藥貝美素噻嗎洛爾複方製劑，則未見內地有生產競爭，這令集團在開發創新藥之外，配合仿製藥發展，全方位做到其產品滿足眼科醫生及病人的需要。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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