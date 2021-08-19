恒指低開79點 騰訊績後升2.7% 萬洲挫3%藍籌最弱
文章日期：2021年8月19日 09:26
恒指今早低開79點或0.31%，報25787點，成交金額32億元；國指今早低開9點或0.11%，報9141點。恒生科技指數開市報6209點，跌0.27%。
ATMXJ方面，騰訊（0700）績後強勢，開市升2.71%，報448元，貢獻恒指42點。阿里巴巴（9988）跌1.75%，報168.6元；美團（3690）跌0.37%，報217.4元；小米（1810）跌0.2%，報24.55元；京東（9618）開市報253.4元，無升跌。嗶哩嗶哩（9626）今日放榜，開市報538元，升0.84%。
藍籌中以中生製藥（1177）表現最好，該股昨發盈喜，開市升8.51%，報7.01元；陷入「父子權鬥」的萬洲（0288）未跌完，今早開市仍跌3.03%，報5.77元，是跌幅最大的藍籌。
新東方（9901）向上，開市報15元，升4.02%；新東方在綫（1797）開市報4.3元，升1.42%。公司表示，已停止在北京周末、國家法定節假日提供學科類校外培訓課程。
中海油（0883）今日公布業績，開市跌1.33%，報8.15元，其餘石油股亦疲弱，中石化（0386）跌1.37%，報3.59元；中石油（0857）跌1.54%，報3.19元。