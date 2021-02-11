中金發表報告指，受到監管及加大對關鍵業務的投入影響，下調騰訊2022年盈利預測3%，維持今年盈利預測不變。此外，該行指，短期受教育政策影響及用戶隱私保護升級，預計騰訊全年廣告收入按年增速將下滑至19%。中金指出，騰訊面臨一些短期難以落地的風險，但從歷史估值來看，騰訊目前已經在中等偏低的位置。該行對騰訊維持「中性」評級，降低目標價11%至610元。

另花旗發表報告指，騰訊次季收入符合預期，惟智慧手機遊戲增速低於該行預期3%。該行表示，將在騰訊的業績電話會議中尋找有關監管逆風和稅收優惠方面的影響。花旗對騰訊維持「買入」評級，目標價772元。

Jefferies發表報告稱，騰訊次季收入符預期，淨利潤高於預期。該行在騰訊的業績電話會議中會關注國內線上遊戲的長期前景和海外擴張的最新消息、線上廣告的競爭環境和趨勢、最近對數據保護和隱私的監管對公司不同業務部門的潛在影響，稅收方面特別是稅收優惠待遇的內容更新等。該行對其維持「買入」評級，目標價683元。