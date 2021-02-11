港股ADR跌113點 東亞銀行、中聯通、中海油今放榜
文章日期：2021年8月19日 08:40
美股向下，港股ADR亦偏軟，按比例計，收報26754點，跌113點或0.44%。
藍籌ADR個別發展，匯控（0005）折合收報43.27元，較本港收市跌0.39%；騰訊（0700）折合收報445.47元，較本港收市升2.13%；阿里巴巴（9988） 折合收報167.78元，較本港收市跌2.23%；美團（3690）折合報217.67元，跌0.24；小米（1810）折合收報24.49元，升0.77%。
焦點股份
多間公司公布業績，包括東亞銀行（0023）、嗶哩嗶哩（9626）、中國聯通（0762）、中海油（0883）等。
中國生物製藥（1177）發盈喜，料中期純利按年增逾五倍
騰訊（0700）昨日公布業績，中期經調整利潤升17%，符預期，次季經調整盈利增13%，不派息。
越秀地產（0123）上半年核心多賺5.6%，中期息多派14%。
華潤啤酒（0291）昨日放榜，中期多賺106% 中期息0.264元人幣。
恒安（1044）上半年少賺17%至22.6億，派中期息每股1元。
吉利（0175）中期純利按年增4%至23.8億元，不派息。
雅居樂（3383）上半年多賺3.2%，中期息0.5元。