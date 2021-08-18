該集團指出，去年隨著原董事長賴小民受賄、貪污、重婚案的開庭審理和宣判，其對賴小民任職期間激進經營、無序擴張造成的風險資產持續清理和處置，同時碰上新冠肺炎疫情衝擊，致影響部份客戶履約能力，當期部分資產質量加速劣變。經過進行全面審視、評估及減值測試，當期確認了信用減值損失和公允價值變動損失，對經營業績造成了非常重大的影響。

華融解釋，集團在2019年於海外業務整合基礎上，由華融華僑在集團範圍內整合分、子公司部分存量資產，進行集中管理處置，並完成華融華僑股權轉讓的立項審批，自去年4月8日宣布有關潛在出售事項後，到去年尾仍未能落實。華融華僑行了全面審視評估後，計提了信用減值損失和公允價值變動損失。另因應2015年至2017年快速增長的收購重組類和固定收益類項目於去年集中到期。碰上新冠疫情嚴重衝擊和市場「爆雷」事件，客戶履約能力受到較大影響，經全面審視和評估風險，亦計提了信用減值損失。最後集團旗下相關金融服務附屬公司的資管計劃底層資產風險，加速暴露，出現劣變，因此此部分的子公司，亦計提信用減值損失和公允價值變動損失。

華融因應採取措施，擬主動引入戰略投資者，有效補充資本。其同時保持流動性穩定，與金融機構保持正常穩定資金往來，境內外債券按期兌付，亦已確認信用減值及公允值變動損失，藉此增強風險資產處置財務基礎。其亦會持續推進回歸主業，健全公司治理，強化風險內控機制。