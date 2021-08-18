寶龍商業中期收入約11.706億元，按年增長約34.8%﹔當中來自商業運營及管理服務的中期收入約7.04億元，按年升36.8%，佔集團總收入約60.1%﹔商業運營及管理服務的收入增加主要由於總已開業建築面積增加及出租率的提升，截至今年6月底商業物業已開業建築面積為880萬平方米，按年增加26.6%。

商業物業租賃服務的中期收入約1.022億元，按年升7.8%，佔集團總收入約8.8%﹔住宅物業管理服務中期收入為2.283億元，按年升35.7%，佔集團總收入約19.5%﹔收入增加主要由於截至今年6月底的住宅物業已交付建築面積增加至1640萬平方米，按年增加40.6%；及服務質素提升及住戶合約數目增加。

集團中期毛利率為32.8%，按年升3.5個百分點，當中商業運營服務中期毛利率為34.7%，按年升3.6個百分點﹔住宅物業管理服務中期毛利率為24.7%，按年升2.8個百分點。