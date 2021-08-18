路勁中期盈利按年跌18%至6.47億元
文章日期：2021年8月18日 19:10
路勁基建（1098）公布6月底止中期業績，期內實現物業銷售額達380億元（人民幣、下同），高速公路項目路費收入則錄得20億元，期內實現溢利6.47億港元，按年減少18.31%；每股派發中期息0.15元，按年減少25%。
該集團期內的物業交付額達109.84億元，相對去年同期減少6.07%，主要來自長三角地區。在物業銷售方面，在內地包括合資及聯營項目內地實現物業銷售額共260億元，在港的物業銷售額則144.76億港元。當中受惠於晉環五月份開盤熱銷，兩個月共賣出608個 單 位，貨值達132.54億港元，預計在明年下半年可交付入住。另外元朗山水盈共賣了78個單位和77個車位，貨 值達12.22億港元，完 成物業交付額12.05億港元。
內地公路業務則受惠於經濟活動穩步恢復，收入較去年同期上升143%至16.32億元；印尼高速公路方面，上半年路費收入上升58%至2.63億元，日均混合車流量架次上升130%。該集團展望，對內地房地產業務發展前景保持審慎樂觀，未來將繼續在內地和一帶一路沿線國家，尤其是印尼，尋找合適的高速公路新項目， 以壯大公路業務。
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