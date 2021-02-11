李偉樑指，由於集團計劃對高端產品進行產能升級，故預計下半年資本開支或超過上半年的300億元。不過，他強調，集團會保持穩定價格、穩定派息策略，料下半年盈利將可與上半年相若。

另一方面，摩根士丹利於恒安績後發表報告指，集團上半年業績表現回落，其中上半年收入按年跌9%，差過該行預測5%跌幅；期內純利則下跌18%，與預測回落17%相若。該行予以「與大市同步」評級，目標價為51元。

恒安國際今日股價走勢乏力，開市高見45.3元，隨後一直走下坡，最低曾觸及43.1元；最終收報43.45元跌3%，創近3年低位。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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