恒安績後股價跌至3年低位 CFO：下半年毛利率持續受壓
文章日期：2021年8月18日 18:03
恒安國際（1044）今日公布中期業績，集團財務總監李偉樑於電話會議表示，木漿等原材料價格走勢難以預測，但相信下半年相關價格將較上半年有顯著調整，加上國際品牌競爭仍然激烈，預計下半年促銷活動持續，並將對毛利率造成一定壓力。
李偉樑指，由於集團計劃對高端產品進行產能升級，故預計下半年資本開支或超過上半年的300億元。不過，他強調，集團會保持穩定價格、穩定派息策略，料下半年盈利將可與上半年相若。
另一方面，摩根士丹利於恒安績後發表報告指，集團上半年業績表現回落，其中上半年收入按年跌9%，差過該行預測5%跌幅；期內純利則下跌18%，與預測回落17%相若。該行予以「與大市同步」評級，目標價為51元。
恒安國際今日股價走勢乏力，開市高見45.3元，隨後一直走下坡，最低曾觸及43.1元；最終收報43.45元跌3%，創近3年低位。
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