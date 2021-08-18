財匯局指出，從前述年度壹傳媒很遲才更換核數師、監管機構的轉介及公眾的投訴，發現與壹傳媒財務報表及審計相關的問題。其擬查訊的事項，包括壹傳媒的2019年、2020年及2021年中期賬目中，管理層就現金產生單位的減值評估，以及於這些財務報表所作的減值撥備是否適當；及管理層就2020年度賬目及2021年中期賬目的持續經營評估，以及因此而採用的持續經營會計基礎及在這些財務報表中作出的披露。

當中財匯局提到，會跟進兩間核師師事務所就管理層的減值評估及確認的減值撥備是否適當、對壹傳媒2019年度及2020年度賬目發表無保留意見作出調查。財匯局另亦就壹傳媒管理層評估持續經營，以至在2020年度賬目中確認存在與持續經營有關的重大不確定性下，中正天恆卻未在其審計報告表中包括以「與持續經營相關的重大不確定性」為標題的段落，以顯示有關資料，作出跟進。

財匯局又稱，在必要情況下，公布展開查訊及調查，以保障股東及投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場及獨立核數師監管的信心。該局指出，持續經營和減值評估是管理層在編制財務報表時必須基於證據而作出的判斷。如果存在與持續經營相關的重大不確定性，在有充分披露時，核數師需在其報告中包含持續經營部分。一旦沒有充分披露，核數師便需更改報告，發表保留意見或否定意見。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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