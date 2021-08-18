集團截至中期的資產負責率較去年底再降3.5個百分點至68.4%，淨負債率較去年底降15.7個百分點至45.3%，現金短債比率升至1.18倍。集團指未來淨負債率料維持在50%水平，若回款較好或處40至50%水平。

在房地產受壓下，愈來愈多內房開始多元化發展，雅居樂早年已開始地產為主業的「1+N」多元化策略，上半年多元化業務貢獻營業額64.96億元，按年升54%，毛利達6.93億元，按年升56%。陳卓林指未來隨著各項業務成熟，貢獻利潤會更大，像雅城目前年均貢獻過10億元﹔環保業務已投放約一至二百億元，去年貢獻盈利一億多，相信今年可達兩億，隨著尚有數十個項目投產，未來盈利增幅會更利害等，尚未計及家裝、代建等業務的發展。

管理層認為，目前有關樓市的政策消息無論消費者或行業都消化得差不多，地價、樓價都趨平穩，集團全年可售資源多達2500億元，當中45個為新開售項目，有信心完成全年1500億元的目標，並會做好明年預測及計劃，繼續以銷定產。

問到兩集中供地政策的影響，管理層表示經過數月的調整行業已適應新政，政策本身對房企的挑戰在於投資研判、影響未來集中供貨，但相信以本身雅居樂產品、經營及管理等能力，要應付新政無問題。目前集團土地資源中，除了5295萬平方米土儲，尚有2410萬平方米來自產城融合及舊改的1377萬平方米。

至於早前同行商票兌付出現問題，雅居樂表示，對於商票有嚴格管控，目前規模不到二十億，是「好少一個事情，亦唔係我哋結算主流」，未來會繼續適當使用及管控規模在20至30億元，今年底料會低於20億元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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