中國生物製藥指，中期純利大幅增長主要受惠於主營業務表現令人滿意，期內新產品、高毛利率產品銷售佔比上升，以致收入及毛利率兩者同比明顯提升；加上聯營公司財務表現強勁，集團期內應佔聯營公司及合營公司盈虧同比大幅增加。

中生製藥收報6.46元，跌0.62%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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