中國生物製藥料中期純利按年增逾五倍
文章日期：2021年8月18日 17:49
中國生物製藥（1177）發盈喜，指截至今年6月底止六個月，預期純利較去年同期增長超過五倍，去年同期為12.41億元人民幣。
中國生物製藥指，中期純利大幅增長主要受惠於主營業務表現令人滿意，期內新產品、高毛利率產品銷售佔比上升，以致收入及毛利率兩者同比明顯提升；加上聯營公司財務表現強勁，集團期內應佔聯營公司及合營公司盈虧同比大幅增加。
中生製藥收報6.46元，跌0.62%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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