集團解釋，上半年虧損原因主要由於在A系列優先股及B系列 優 先股於上市日期轉換為普通股前，就A系列優先股及B系列優先股的贖回金額及轉換特性確認優先股負債賬面金額的變動所 致。

集團指，期內研發開支由去年同期約3810萬元增加223.9%至約1.23億元，主要由於臨床試驗持續取得進展及進行中的研發項目（即環孢素A眼凝膠的第III期 臨床試驗）投資額增加，以及研發人員人數增加所致。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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