兆科眼科中期經調整虧損擴大至1.23億人幣 不派息
文章日期：2021年8月18日 17:30
由李氏大藥廠（0950）分拆的兆科眼科（6622）公布中期業績，截至今年6月底止，集團錄得虧損擴大至19.88億元人民幣（下同），去年同期蝕6655.1萬元，每股虧損7.02元，不派息。若按非香港財務報告準則，經調整期內虧損1.23億元，去年同期蝕4285.5萬元。
集團解釋，上半年虧損原因主要由於在A系列優先股及B系列 優 先股於上市日期轉換為普通股前，就A系列優先股及B系列優先股的贖回金額及轉換特性確認優先股負債賬面金額的變動所 致。
集團指，期內研發開支由去年同期約3810萬元增加223.9%至約1.23億元，主要由於臨床試驗持續取得進展及進行中的研發項目（即環孢素A眼凝膠的第III期 臨床試驗）投資額增加，以及研發人員人數增加所致。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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