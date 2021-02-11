英皇化新戲片段為NFT拍賣
文章日期：2021年8月18日 17:37
香港數字資產交易所（HKD.com）伙拍英皇電影，將非同質化代幣（NFT）數字貨幣收藏品結合電影《怒火》周邊影片，推出香港首個電影NFT慈善拍賣。
電影公司將捐出《怒火》概念影片作拍賣，並將籌募的善款收益全數捐贈予「仁濟醫院慈善基金」，幫助社會上更多有需要的人士。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
騰訊中期經調整利潤升17% 符預期 次季經調整盈利增13% 不派息