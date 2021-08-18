滴滴（美：DIDI）盤前一度最多下跌4%，現時跌幅收窄至下跌0.24%至8.45美元。

李華強表示，當局關注到個別網約車平台在獲得市場優勢地位後，隨意調整計價規則等經營策略，設置過高抽成比例，誘使駕駛員超時勞動、疲勞駕駛，侵害了駕駛員的勞動報酬、休息等勞動權益。除擬要求降低抽成比例，當局亦擬要求網約車平台採取勞動合同制；督促網約車平台合理地確定駕駛員的勞動報酬標標並向社會公布，以及確定駕駛員的工作時長和勞動強度，避免其超時勞動和疲勞駕駛。

針對餐飲平台外賣員，市場監管總局網絡交易監督管理司司長龐錦表示，當局要求外賣平台主動承擔起保障勞動權益責任，完善外賣送餐員勞動報酬規則，建立以工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制；要求合理確定訂單數量、在線率等考核要素，適當放寬配送時限，不得通過算法等侵害勞動者權益，以及要求確定訂單飽和度，合理確定工作時長。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

標普：料反制裁法在港執行將循實際角度處理

香港5至7月失業率低見5% 失業大軍減1.47萬人

騰訊中期經調整利潤升17% 符預期 次季經調整盈利增13% 不派息

越秀地產上半年核心多鎌5.6% 中期息多派14%

華潤啤酒：未來將再調整全國產品價格

新西蘭6個月來首爆Delta社區傳播 央行推遲加息

港股終止四連跌 騰訊績前升0.28% 萬洲挫逾一成

百度最高級別無人概念車亮相

【有片：投資王道】王弼:傾向看淡「契媽」科技股

CNBC：台積電市值勝騰訊 成亞洲之冠

蔚來車主發聯合聲明 清楚知悉NOP系統並非自動駕駛

中銀香港：年輕百萬富翁理財客戶增25%

滬指收漲逾1% 深證成指終止五連跌

港交所前高層楊金隆涉貪案續審