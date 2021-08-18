中國交通運輸部：擬要求網約車平台設定抽成比例上限
文章日期：2021年8月18日 17:17
中國交通運輸部運輸服務司負責人李華強在國務院記者會表示，就落實國務院常務會議通過的《關於切實維護新就業形態勞動者勞動保障權益的意見》，規範網約車平台的經營行為，要求網約車平台企業規範自主定價行為、降低過高的抽成比例，加強與駕駛員之間的溝通協商，設定抽成比例上限，並向社會公布。
滴滴（美：DIDI）盤前一度最多下跌4%，現時跌幅收窄至下跌0.24%至8.45美元。
李華強表示，當局關注到個別網約車平台在獲得市場優勢地位後，隨意調整計價規則等經營策略，設置過高抽成比例，誘使駕駛員超時勞動、疲勞駕駛，侵害了駕駛員的勞動報酬、休息等勞動權益。除擬要求降低抽成比例，當局亦擬要求網約車平台採取勞動合同制；督促網約車平台合理地確定駕駛員的勞動報酬標標並向社會公布，以及確定駕駛員的工作時長和勞動強度，避免其超時勞動和疲勞駕駛。
針對餐飲平台外賣員，市場監管總局網絡交易監督管理司司長龐錦表示，當局要求外賣平台主動承擔起保障勞動權益責任，完善外賣送餐員勞動報酬規則，建立以工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制；要求合理確定訂單數量、在線率等考核要素，適當放寬配送時限，不得通過算法等侵害勞動者權益，以及要求確定訂單飽和度，合理確定工作時長。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
騰訊中期經調整利潤升17% 符預期 次季經調整盈利增13% 不派息