第2季旅客人均消費3271元，較首季減少8.0%。内地旅客人均消費下降6%至3427元，當中個人遊旅客達6673元，減幅為6.4%。此外，留宿旅客人均消費按季減少7.9%至5603元，不過夜旅客人均消費則上升3%至740元。

在消費類別方面，第2季旅客的消費主要用於購物，佔比65%、餐飲及住宿則分別佔15.9%及15.4%。旅客人均購物消費按季下跌6.7%至2127元，其中用於購買成衣及手信食品的支出分別達281元及242元，分別減少29.9%及22.6%。按來澳主要目的統計，度假及購物的旅客人均消費減少6.1%及20.4%，分別只有6376元及3347元，而來澳公幹的則錄得23.3%增幅，達4146元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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