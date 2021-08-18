澳門第二季旅客消費按季升近16%至71.6億
文章日期：2021年8月18日 17:09
澳門統計暨普查局資料顯示，受惠入境旅客人次按季增加25.9%，今年第2季不包括博彩的旅客總消費，較第1季上升15.9%至71.6億元（澳門元，下同）；留宿旅客及不過夜旅客分別佔63.8億元及7.8億元，分別增加14.1%及32%。上半年旅客總消費共133.4億元。
第2季旅客人均消費3271元，較首季減少8.0%。内地旅客人均消費下降6%至3427元，當中個人遊旅客達6673元，減幅為6.4%。此外，留宿旅客人均消費按季減少7.9%至5603元，不過夜旅客人均消費則上升3%至740元。
在消費類別方面，第2季旅客的消費主要用於購物，佔比65%、餐飲及住宿則分別佔15.9%及15.4%。旅客人均購物消費按季下跌6.7%至2127元，其中用於購買成衣及手信食品的支出分別達281元及242元，分別減少29.9%及22.6%。按來澳主要目的統計，度假及購物的旅客人均消費減少6.1%及20.4%，分別只有6376元及3347元，而來澳公幹的則錄得23.3%增幅，達4146元。
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