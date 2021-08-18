標普主權與國際公共產業融資評級副董事尹睿（Rain Yin）表示，中美之間的緊張關係屬結構性，認為對於香港所扮演國際資金市場及內地市場的橋樑角色，短期風險增加，但長遠而言，香港經濟前景緊繫於內地政府維持開放型經濟的持續承諾、持續於環球金融市場融合等因素，內地公司仍希望接觸環球市場，國際投資者希望繼續接觸內地的機會，香港很有可能會在有關過程中繼續扮演角色。

另外，標普亞太區經濟學家Vishrut Rana表示，香港今年上半年本地生產總值增長7.8%，他相信目前正開始復蘇的本地私人消費，以及投資活動，下半年仍繼續復蘇步伐。標普對香港政府的發行人信貸評級為「AA+」，尹睿認為，政府的信貸有能力吸收衝擊，今年上半年香港經濟反彈相當強勁，港府月初落實調高股票印花稅，更是疫情期間實現增強收入的方法的極少數政府之一。

記者：胡學能

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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