標普：料反制裁法在港執行將循實際角度處理
文章日期：2021年8月18日 17:07
全國人大常委會將審議把《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三，被問到對香港銀行業影響，標準普爾金融機構評級董事王菲（Fern Wang）表示，過去兩年香港銀行都面對比以往更複雜的地緣政治環境，香港銀行一直都滿足國安法、美國制裁命令的合規要求，它們與相關監管機構合作以來，有關法律對香港銀行業的影響都可控（manageable），她相信中國政府及香港的監管機構日後就《反外國制裁法》執行方面，會循實際角度處理，而中國政府就維持香港作為離岸的金融中心，仍有很強的利益。
標普主權與國際公共產業融資評級副董事尹睿（Rain Yin）表示，中美之間的緊張關係屬結構性，認為對於香港所扮演國際資金市場及內地市場的橋樑角色，短期風險增加，但長遠而言，香港經濟前景緊繫於內地政府維持開放型經濟的持續承諾、持續於環球金融市場融合等因素，內地公司仍希望接觸環球市場，國際投資者希望繼續接觸內地的機會，香港很有可能會在有關過程中繼續扮演角色。
另外，標普亞太區經濟學家Vishrut Rana表示，香港今年上半年本地生產總值增長7.8%，他相信目前正開始復蘇的本地私人消費，以及投資活動，下半年仍繼續復蘇步伐。標普對香港政府的發行人信貸評級為「AA+」，尹睿認為，政府的信貸有能力吸收衝擊，今年上半年香港經濟反彈相當強勁，港府月初落實調高股票印花稅，更是疫情期間實現增強收入的方法的極少數政府之一。
記者：胡學能
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