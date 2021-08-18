與4月至6月比較，在5月至7月期間，大多數主要經濟行業的不經季節性調整失業率及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業。

總就業人數方面，由4月至6月的364.01萬人，上升至5月至7月的365萬人，增加約9900人。同期的總勞動人口則由385.31萬人，下跌至384.84萬人，減少約4700人。

勞工及福利局局長羅致光表示，香港經濟繼續處於復蘇的軌道，勞工市場進一步改善。按行業分析，大多數經濟行業的失業率在5月至7月，較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下跌0.9個百分點至7.6%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.4個百分點至8.6%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦錄得明顯下跌。

展望未來，羅致光說：「隨着經濟復蘇，加上消費券計劃的幫助，勞工市場應會繼續改善。然而，經濟及勞工市場仍面對不確定性的前景，主要源於更具傳染力的變種病毒在全球多個地方傳播。社會各界必須協力實現更廣泛的疫苗接種，為經濟持續復蘇及勞工市場進一步改善打穩基礎。政府會繼續密切留意相關情況。」

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

越秀地產上半年核心多鎌5.6% 中期息多派14%

華潤啤酒：未來將再調整全國產品價格

新西蘭6個月來首爆Delta社區傳播 央行推遲加息

港股終止四連跌 騰訊績前升0.28% 萬洲挫逾一成

百度最高級別無人概念車亮相

CNBC：台積電市值勝騰訊 成亞洲之冠

蔚來車主發聯合聲明 清楚知悉NOP系統並非自動駕駛

中銀香港：年輕百萬富翁理財客戶增25%

滬指收漲逾1% 深證成指終止五連跌

港交所前高層楊金隆涉貪案續審

【有片：埋身擊】聯儲局態度偏鴿 納斯達克指數低位回升