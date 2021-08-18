香港5至7月失業率低見5% 失業大軍減1.47萬人
文章日期：2021年8月18日 16:51
政府統計處發表今年5月至7月最新的勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由4月至6月的5.5%，下跌至5月至7月的5%。就業不足率亦由4月至6月的2.5%，下跌至5月至7月的2.4%。不經季節性調整的失業人數，則由4月至6月的21.31萬人，跌至5月至7月的19.84萬人，減少約1.47萬人。同期的就業不足人數亦由9.6萬人，下跌至9.23萬人，減少約3700人。
與4月至6月比較，在5月至7月期間，大多數主要經濟行業的不經季節性調整失業率及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業。
總就業人數方面，由4月至6月的364.01萬人，上升至5月至7月的365萬人，增加約9900人。同期的總勞動人口則由385.31萬人，下跌至384.84萬人，減少約4700人。
勞工及福利局局長羅致光表示，香港經濟繼續處於復蘇的軌道，勞工市場進一步改善。按行業分析，大多數經濟行業的失業率在5月至7月，較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下跌0.9個百分點至7.6%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.4個百分點至8.6%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦錄得明顯下跌。
展望未來，羅致光說：「隨着經濟復蘇，加上消費券計劃的幫助，勞工市場應會繼續改善。然而，經濟及勞工市場仍面對不確定性的前景，主要源於更具傳染力的變種病毒在全球多個地方傳播。社會各界必須協力實現更廣泛的疫苗接種，為經濟持續復蘇及勞工市場進一步改善打穩基礎。政府會繼續密切留意相關情況。」
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