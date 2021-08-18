騰訊中期經調整利潤升17% 符預期 次季經調整盈利增13% 不派息
文章日期：2021年8月18日 16:50
「股王」騰訊（0700）收市後公布，上季收入按年增加20%至1382.5億元（人民幣，下同），公司權益持有人應佔盈利為425.87億元，按年增加29%。非國際財務報告準則（non-IFRS）盈利為340.39億元，按年增加13%，勝市場預期。
集團表示，季內提升服務並在各項業務取得健康的增長，尤其是企業服務及廣告，遊戲收入也受益於國際業務增長。
總結上半年，集團股東應佔溢利903.54億元，按年增45.73%。每股盈利9.492元，不派中期息。以非國際財務報告準則計，股東應佔溢利671.57億元，按年增17.34%，符市場預期，收入2735.62億元，按年增22.7%。
騰訊績前收報436.2元，升0.3%。
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