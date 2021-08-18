集團表示，季內提升服務並在各項業務取得健康的增長，尤其是企業服務及廣告，遊戲收入也受益於國際業務增長。

總結上半年，集團股東應佔溢利903.54億元，按年增45.73%。每股盈利9.492元，不派中期息。以非國際財務報告準則計，股東應佔溢利671.57億元，按年增17.34%，符市場預期，收入2735.62億元，按年增22.7%。

騰訊績前收報436.2元，升0.3%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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