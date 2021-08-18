越秀地產上半年核心多鎌5.6% 中期息多派14%
文章日期：2021年8月18日 16:41
越秀地產（0123）公布，截至今年6月底止中期收入為242.4億元人民幣（下同），按年升2.2%，盈利約23億元，按年增15.3%；核心淨利潤21億元，升5.6%。中期息派每股0.326港元，按年多14.4%。
期內越秀地產累計合同銷售473.8億元，按年升26.1%，完成全年合同銷售目標約42.2%。期內在大灣區實現合同銷售金額為336.7億元，按年升50.4%。
公司表示，截至6月底，「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產負債率、淨借貸比率和現金短債比分別為69.4%、49.8%和1.8倍。
越秀地產今日績前收報7.34元，升2.7%。
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