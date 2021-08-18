華潤啤酒：未來將再調整全國產品價格
文章日期：2021年8月18日 16:30
華潤啤酒（0291）今日公布中期業績，集團首席執行官侯孝海指，相信今年新冠肺炎疫情與去年情況相若，但相關影響對旗下產品銷售只屬短期，預計全年整體業績有望回復至2019年水平，而高端業務或按年增長逾三成。
對於原材料及包裝價格方面，侯孝海表示，易拉罐等成本價格於上半年上漲約4%，較集團期內透過調整價格及完善產能等方法，抵消相關影響。他續料，下半年原材料價格將持續受壓，集團計劃未來三個月或對全國產品價格進行調整。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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