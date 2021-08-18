美團（3690）全日領升，收漲2.15%，收報218.2元，貢獻恒指33點；其次為平保（2318），收市升2.97%，收報69.25元，推高大市27點。

科技股個別走，騰訊（0700）績前向上，收報436.2元，升0.28%；阿里巴巴（9988）收報171.6元，跌0.12%；小米（1810）收報24.6元，升0.41%；嗶哩嗶哩（9626）收報533.5元，升3.09%；網易（9999）收報129.4元，升0.23%；京東（9618）收報253.4元，升1.36%；快手（1024）創上市新低，低見70元，收報70.75元，跌0.56%。

藍籌普遍向上，當中以信義光能（0968）表現最好，升6.5%，收報15.74元。萬洲（0288）發公告澄清，前副主席兼太子爺萬洪建指控不真實兼誤導，保留法律行動權利，惟該股午後跌勢持續，收市跌11.33%，收報5.95元，是跌幅最大的藍籌。

中資券商股走強，廣發證券（1776）大升13.21%，收報14.74元；東方證券（3958）升10.84%，報8.59元；中信建投證券（6066）升7.97%，報8.81元。

多間企業中午後公布業績，吉利（0175）績後向上，收市升2.54%，收報26.25元；恒安（1044）跌3.01%，收報43.45元；華潤啤酒（0291）收報64元，升4.83%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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