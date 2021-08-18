新西蘭6個月來首爆Delta社區傳播 央行推遲加息
文章日期：2021年8月18日 16:29
新西蘭自6個月以來，首次發現變種病毒Delta的社區傳播鏈，於政府封鎖全國後，新西蘭央行宣布推遲加息計劃。
奧克蘭於最近一日內已發現了7宗傳染性極高的Delta變種病例，當地衛生官員表示，社區中可能已存在50到120例病例。
外界預期新西蘭儲備銀行將會是首間於新冠疫情下加息的銀行，不過，其貨幣政策委員會表示，由於封鎖的防疫措施，利率將會維持在0.25厘。
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